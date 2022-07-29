Сили РФ готуються відновити наступ на Харків, — ISW

Російські війська створюють умови для відновлення наступальних операцій на місто Харків. До такої думки прийшли військові експерти Інституту вивчення війни, аналізуючи ситуацію на фронтах 28 липня, повідомляє пресслужба ISW.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"28 липня російські війська не досягли жодних успіхів на харківському напрямку, але, можливо, створюють умови для поновлення наступальних операцій. Успішні російські наступальні операції в Харкові вкрай малоймовірні, але росіяни, швидше за все, спробують отримати більше позицій в області до референдумів на тимчасово окупованих територіях", — зазначають аналітики ISW.

Читайте також Категорія Події Війна Війна Армія РФ обстріляла центр Харкова

В цей же час у Донецькій області окупанти прагнуть отримати вигоду з вдалого просування навколо Бахмуту і можуть знизити пріоритет взяття Сіверська.

Військові експерти прогнозують, що росіяни можуть активізуватися навколо Авдіївки, щоб зменшити удари українських сил по Донецьку та околицях.

Крім того, в ISW звернули увагу, що незважаючи на підрив Антонівського мосту, військові РФ намагаються зберегти наземні шляхи через річку Дніпро.

Зазначимо, що ЗС РФ майже щоденно атакують Харків та іші населені пункти області. В ніч з 27 на 28 липня російські окупаційні війська нанесли удар по парку Горького у Харкові. Відомо, що загалом вночі 28 липня російські війська два рази підряд атакували Харків. Загарбники запустили по місту ракети С-300.