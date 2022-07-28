Оккупанты украли теплоход для переправки через Днепр возле Антоновского моста

Полиция в Херсонской области в течение суток, 28 июля, открыла 17 уголовных производств по военным преступлениям армии Российской Федерации против мирного населения. В частности, в результате вражеских обстрелов 7 человек погибли, 6 получили ранения.

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Об этом сообщает полиция Херсонской области.

"Во время ракетных обстрелов сел Белогорка и Андреевка погибли 5 человек. Во время артиллерийских обстрелов российской армией пгт Архангельское и пгт Высокополье смертельные ранения из-за взрывов снарядов получили двое местных жителей, они погибли в собственных дворах", - говорится в сообщении.

Также из-за артобстрела оккупантами сел Осокоровка, Ровнополье и Ивановка Бериславского района 6 человек получили ранения, сейчас их спасают медики криворожской больницы.

В частности, россияне обстреляли населенные пункты Нововоронцовка, Белая Криница, Потемкино и Высокополье, в результате чего получили повреждения и разрушения дома местных жителей.

"В Херсоне военные РФ завладели пассажирским теплоходом, пришвартованным на Карантинном острове. Сейчас известно, что оккупационные войска используют теплоход для переправки через реку Днепр в районе поврежденного Антоновского моста", - проинформировали правоохранители.

Кроме того, в трех селах Бериславского района вооруженные военнослужащие РФ незаконно завладели автомобилями гражданских "ВАЗ-2106" и "Фольксваген Бора", а также грузовыми автомобилями "ГАЗ-3307" и "ГАЗ-53".

По этим фактам возбуждены уголовные производства по ст. 110 "Посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и ст. 438 "Нарушение законов и обычаев войны" УК Украины.

Напомним, по данным британской разведки, на южном фронте ВСУ приняли инициативу ведения боевых действий и активно оттесняют захватчиков. К концу июля контрнаступление украинских защитников в Херсонской области набрало обороты.