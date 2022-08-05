Российская армия накрыла огнем два района Днепропетровской области

Войска Российской Федерации в ночь на 5 августа обстреляли из "Градов" и "Ураганов" Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области. Об этом в Facebook сообщил глава Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко.

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Из "Градов" открывали огонь по Никополю. В город прилетели 40 реактивных снарядов. Россияне повредили до 10 частных домов и хозяйственных построек. Кроме того, оккупанты вызвали возгорание на местном предприятии — уничтоженный автобус и несколько автомобилей.

Глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко показал видео ночного обстрела города.

По Мировской громаде российские военные запустили ракету X-59 — повредившие жилье вывели из строя газовод.

По Криворожскому району огонь вели из "Ураганов" и ствольной артиллерии. Под обстрелы попали Карповская и Зеленодольская громады, туда прилетело 40 реактивных снарядов.

В предыдущий раз враг атаковал Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области 4 августа. Тогда были разрушения, а одна женщина получила ранения.

Накануне ночью 3 августа оккупанты несколько раз обстреляли Харьков и Николаев. В результате в каждом из них разрушения подверглись зданию. В Днепропетровской области целью неприятеля стали Зеленодольская и Апостоловская громады Криворожского района.