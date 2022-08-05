Украина, вероятно, перехватывает стратегическую инициативу в войне с РФ – ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что Вооруженные силы Украины, вероятно, начинают перехватывать стратегическую инициативу и заставляют ВС РФ перераспределить силы и изменить приоритеты усилий в ответ на украинское контрнаступление.

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Об этом говорится в очередном обзоре российско-украинской войны за последние сутки, 4 августа, опубликованном на сайте ISW.

Российские войска пытались продвинуться северо-западнее Изюма. Однако, как отметили в ISW, украинские силы провели серию локализованных контратак между Изюмом и Славянском и отразили позиции в ряде населенных пунктов.

"Украинские войска, вероятно, воспользовались передислокацией российских войск из Славянского направления и провели локализованные контратаки, чтобы восстановить позиции юго-западнее Изюма и северо-западнее Славянска 4 августа", — считают аналитики.

Ранее в ISW сообщали, что российские войска создают условия для возобновления наступательных операций в Харьковской области. Вскоре так и произошло: российские захватчики в течение суток 3 августа предприняли попытку наступления в направлении Байрак – Гусаровка Харьковской области.

Однако теперь в ISW считают, что после этой попытки захватчики перенаправили усилия на удержание оккупированных границ в Харьковской области.