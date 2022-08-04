Россияне обстреляли Харьковскую область - убили гражданина РФ

В течение суток 3 августа российские войска атаковали Чугуевский и Харьковский районы области. От обстрелов со стороны россиян погиб мужчина 58 лет в Чугуеве, как выяснилось, он — гражданин РФ.

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Об этом в Facebook сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Кроме того, ранения получили 3 женщины в Чугуевском районе, врачам удалось спасти их жизнь. Что касается разрушений, то захватчики повредили жилые дома, хозяйственные постройки, в результате возникли пожары. По Циркунам оккупанты трижды открывали огонь из артиллерийских систем.

Около 01:30 4 августа враг выпустил ракеты из ЗРК С-300 с территории Белгорода. Ракеты ударили по объекту инфраструктуры в Немышлянском районе. По предварительным данным, 2 попадания зафиксировали по открытой территории в Харьковском районе. Пострадавших нет.

"На линии столкновения продолжаются боевые действия. В районе Изюма оккупанты пытались продвинуться в направлении Довгенькое - Богородичное. Получили отпор и отошли с потерями", - добавил Синегубов.

За последние сутки на Харьковском направлении враг попытался наступать в сторону Байрак – Гусаровка, сообщили в Генштабе. Вооруженные силы Украины вступили в бой с захватчиками, с целью отразить атаку. По состоянию на утро 4 августа боевые действия в этом направлении продолжаются.

Напомним, ночью 4 августа в Харькове оккупанты попали в административное здание Немышлянского района города. Мэр Игорь Терехов сообщил, что никто не пострадал, пожар тоже не возникал.