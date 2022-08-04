Армия РФ пошла в наступление на Харьковщине, ВСУ вступили в бой, — Генштаб

Российские захватчики на протяжении последних суток, 3 августа, предприняли попытку наступления в направлении Байрак - Гусаровка Харьковской области. Об этом говорится в очередной сводке Генштаба.

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Вооруженные силы Украины вступили в бой с захватчиками, с целью отразить атаку. По состоянию на утро 4 августа боевые действия продолжаются на этом направлении.

Кроме того, в Харьковской области противник произвел огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Лебяже, Борщева, Дементиевка, Коробочкино, Велыки Проходы, Русские Тишки, Старый Салтов, Прудянка, Питомник, Цуповка.

Враг также пытался прорвать линию обороны на других направлениях. В частности, россияне обстреляли из ствольной артиллерии районы Медведевки Черниговской области и Краснополье и Мирополья Сумской области.

На Славянском направлении Генштаб зафиксировал обстрелы неподалеку от Богородичного, Дубровного, Мазановки, Карнауховки, Чепиля и Гусаровки. Оккупанты пытались продвинуться в направлении Довгенькое – Богородичное, однако получили отпор от ВСУ и отошли.

Россияне также вели огонь по населенным пунктам на Краматорском направлении, нанесли авиационный удар неподалеку Спорного. Кроме того, оккупанты вели наступательный бой в направлении Яремовка – Долина, успеха не одержали, отошли.

На Бахмутском направлении противник задействовал ствольную и реактивную артиллерию, нанес авиаудар вблизи Яковлевки, Соледара и Кодемы.

На Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы из артиллерии и танков. Враг нанес авиаудар неподалеку от Новополя, там по состоянию на утро 4 августа продолжаются боевые действия в направлении Александровки – Марьинки.

"Российские оккупанты несут потери, деморализованные и ищут любую возможность получить легкое ранения, чтобы попасть назад на территорию РФ. Прибегают к самоискалечиванию и разнообразных симуляциям плохого здоровье", - резюмировали в Генштабе.

Напомним, ночью 4 августа в Харькове оккупанты попали в административное здание Немышлянского района города. Мэр Игорь Терехов сообщил, что никто не пострадал, пожар тоже не возникал. Кроме того, военные армии РФ обстреляли два района Днепропетровщины – Никопольский и Криворожский. В результате есть разрушение, одна женщина получила ранения.