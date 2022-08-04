Россияне атаковали из "Градов" Днепропетровщину: уничтожили дом, повредили 104 солнечные панели и ранили женщину

Военные армии РФ ночью 4 августа обстреляли два района Днепропетровщины – Никопольский и Криворожский. В результате есть разрушения, одна женщина получила ранения. Об этом в Facebook сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

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Только по Никополю из "Градов" выпустили около 60 реактивных снарядов. В результате обстрела произошел пожар. Россияне уничтожили один жилой дом и три хозяйственные постройки.

"Повреждена техника и здание местного предприятия, почти полсотни домов, более десяти автомобилей, 104 солнечные панели. Враг попал по линиям электропередач, в результате чего без света осталось более трех тысяч абонентов. Также повреждены сети водо- и газоснабжения. К счастью, обошлось без пострадавших", - резюмировал Лукашук.

Населенные пункты Криворожского района атаковали из "Ураганов". В Широковской громаде из-за обстрела возник пожар в доме, повредили жилую и хозяйственную постройки.

Кроме того, в результате обстрела одна женщина получила повреждение ноги. В Карповской громаде оккупанты попали между населенными пунктами. Там обошлось без жертв и разрушений.

Кроме того, российские захватчики ночью 4 августа снова атаковали Николаев и Харьков. Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что около четырех утра российские военные обстреляли два района города.

Накануне ночью 3 августа кафиры несколько раз обстреляли Харьков и Николаев. В результате в каждом из них разрушениям подверглись здания. В Днепропетровской области целью неприятеля стали Зеленодольская и Апостоловская громады Криворожского района.