Николаев и Харьков снова под обстрелами: разрушен супермаркет, пострадала инфраструктура

Российские войска неустанно обстреливают Харьков и Николаев. Ночью 3 августа оккупанты несколько раз атаковали города. В результате в каждом из них разрушениям подверглись здания.

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Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в одном из районов города возник пожар, в другом разрушен супермаркет.

"Мощные взрывы прогремели в Николаеве около пяти утра. Есть прилеты. Работают спасательные службы. Больше информации смогу сообщить вам через несколько часов", — рассказал городской голова.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в 03:55 и в 03:56 горожане услышали два взрыва.

"В одном случае прилет в Холодногорском районе города. Предварительно обошлось без жертв и пожара. По поводу второго прилета — пострадал инфраструктурный объект в Новобаварском районе. Без жертв и пожара. Только разрушение", — резюмировал Терехов.

Накануне, в ночь на 2 августа после 1:00 и около 4:00, российские войска в очередной раз совершили обстрелы двух районов города. По предварительной информации Николаевской областной военной администрации, один из районов подвергся обстрелам реактивными снарядами РСЗО "Смерч", другой - ракетами типа С-300. До этого в результате вражеских обстрелов в Николаеве было разрушено здание травмпункта одной из больниц, а на территории медицинского диспансера сгорел склад с лекарствами и продовольствием.

В Харьковской области за сутки, 1 августа, российские захватчики обстреливали город и ряд населенных пунктов области, среди которых Чугуев, Мерефа, Безруки, Ивашки, Одноробовка, сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области. Всего в регионе в сутки полиция задокументировала 30 фактов разрушений.