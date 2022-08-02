В Харьковской области за сутки полиция задокументировала 30 фактов разрушений

За прошедшие сутки российские захватчики обстреливали Харьков и ряд населенных пунктов области, среди которых Чугуев, Мерефа, Безруки, Ивашки, Одноробовка, сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

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"Работники следственно-оперативных групп и эксперты-криминалисты проработали 30 фактов повреждения жилья и других объектов на территории региона в результате обстрелов и пожаров... Повреждены многоэтажные и частные дома, общественная остановка, автомобили, складское помещение фермерского хозяйства", - говорится в сообщении.

Повредили также помещения железнодорожного транспорта и имущество предприятий.

Кроме того, правоохранители вместе с военными на блокпостах проверили в сутки более 1200 машин. Благодаря информации от населения в отделы полиции доставлены 10 человек для проверки их на предмет возможного сотрудничества с врагом.

Напомним, ночью 31 июля оккупанты нанесли удары по Немышлянскому району Харькова. Также по области оккупанты наносили удары по Харьковскому, Изюмскому, Чугуевскому, Богодуховскому районам.