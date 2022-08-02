На Харківщині за добу поліція задокументувала 30 фактів руйнувань

Минулої доби російські загарбники обстрілювали Харків і низку населених пунктів області, серед яких Чугуїв, Мерефа, Безруки, Івашки, Одноробівка, повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

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"Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти опрацювали 30 фактів пошкодження житла та інших об'єктів на території регіону внаслідок обстрілів і пожеж... Пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, громадська зупинка, автомобілі, складське приміщення фермерського господарства", – йдеться у повідомленні.

Пошкодили також приміщення залізничного транспорту та майно підприємств.

Крім того, правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили за добу понад 1200 машин. Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлено 10 осіб для перевірки їх на предмет можливої співпраці з ворогом.

Нагадаємо, вночі 31 липня окупанти завдали ударів по Немишлянському району Харкова. Також по області окупанти наносили удари по Харківському, Ізюмському, Чугуївському, Богодухівському районах.