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Ночью 4 августа россияне обстреляли Николаев, Харьков и Никополь
Российские захватчики ночью 4 августа снова атаковали Николаев, Харьков и Никополь Днепропетровской области. Эти города — прифронтовые и фактически ежедневно под вражеским огнем.
Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что около четырех утра российские военные обстреляли два района города.
"Имеем предварительную информацию о повреждении жилых домов и пожаре. Сейчас в городе снова раздается воздушная тревога. Прошу всех оставаться дома", — резюмировал городской голова.
Этой же ночью в Харькове оккупанты попали в административное здание Немышлянского района города. Мэр Игорь Терехов сообщил, что никто не пострадал, пожар также не возникал.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По информации Генштаба, ночью 4 августа на Харьковском направлении противник произвел огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Лебяже, Борщева, Дементиевка, Коробочкино, Велыки Проходы, Русские Тишки, Старый Салтов, Прудянка, Питомник, Цупивка.
В Никополе около 01:30 глава районной военной администрации Евгений Евтушенко сообщил об обстрелах и добавил, что соответствующие службы устраняют последствия.
Накануне, ночью 3 августа, оккупанты несколько раз обстреляли Харьков и Николаев. В результате в каждом из них разрушениям подверглись здания. В Днепропетровской области целью врага стали Зеленодольская и Апостоловская громады Криворожского района.