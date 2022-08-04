Ночью 4 августа россияне обстреляли Николаев, Харьков и Никополь

Российские захватчики ночью 4 августа снова атаковали Николаев, Харьков и Никополь Днепропетровской области. Эти города — прифронтовые и фактически ежедневно под вражеским огнем.

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Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что около четырех утра российские военные обстреляли два района города.

"Имеем предварительную информацию о повреждении жилых домов и пожаре. Сейчас в городе снова раздается воздушная тревога. Прошу всех оставаться дома", — резюмировал городской голова.

Этой же ночью в Харькове оккупанты попали в административное здание Немышлянского района города. Мэр Игорь Терехов сообщил, что никто не пострадал, пожар также не возникал.

По информации Генштаба, ночью 4 августа на Харьковском направлении противник произвел огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Лебяже, Борщева, Дементиевка, Коробочкино, Велыки Проходы, Русские Тишки, Старый Салтов, Прудянка, Питомник, Цупивка.

В Никополе около 01:30 глава районной военной администрации Евгений Евтушенко сообщил об обстрелах и добавил, что соответствующие службы устраняют последствия.

Накануне, ночью 3 августа, оккупанты несколько раз обстреляли Харьков и Николаев. В результате в каждом из них разрушениям подверглись здания. В Днепропетровской области целью врага стали Зеленодольская и Апостоловская громады Криворожского района.