"ЛНРовцы" принудительно депортируют жителей поселка под Харьковом в РФ - прокуратура

При процессуальном руководстве Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области начато расследование по информации о насильственном вывозе людей из оккупированного поселка Казачья Лопань на территорию России.

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Как сообщает Харьковская областная прокуратура, дело открыло по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны). В дальнейшем материалы будут переданы для расследования управлению Службы безопасности Украины в Харьковской области.

"Военные так называемой "ЛНР" принудительно "эвакуируют" местных жителей в палаточные лагеря Белгородской области РФ, манипулируя и запугивая гражданскими обстрелами со стороны украинской армии", - говорят в прокуратуре.

Напомним, что ранее подозрение в государственной измене получила староста Казачьей Лопани Людмила Вакуленко, вставшая на сторону оккупантов.

Кроме того, впоследствии такое же подозрение получили, в частности, руководитель фактической оккупационной администрации Казачьей Лопани Максим Губин и Виталий Ганчев, активно помогавший российским силам в поселке и возглавивший затем оккупационную администрацию всей Харьковской области.

Отметим также, что подозрение именно в нарушении законов и обычаев войны ранее получили и двое командиров российских артиллерийских расчетов, которые своими обстрелами разрушили электроподстанцию и жилые дома в Казачьей Лопани, а также повредили расположенный в той же Дергачевской общине ветеринарный лицей.