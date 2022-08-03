Оккупанты обстреляли детсад и церковь на Днепропетровщине

В ночь на 3 августа российские захватчики в очередной раз атаковали Днепропетровскую область. В частности, в этот раз целью врага стали Зеленодольская и Апостоловская громады Криворожского района.

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Об этом в Facebook сообщил глава Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко.

"В Зеленодольской попали прямо по селу Великая Костромка. Там зацепило детский сад и церковь. Повреждена линия электропередач. Село без света. Работают аварийные бригады", - рассказал глава облгосадминистрации.

Он уточнил, что в результате атаки люди не пострадали. В Апостоловской громаде обошлось без жертв и разрушений.

Ранее под вражеский огонь также попадали Криворожская и Апостоловская общины Днепропетровской области. В частности, тогда россияне повредили несколько домов, затронули водопровод и газовод. До этого, в ночь на 26 июля, армия страны-агрессора РФ ударила по Криворожскому и Никопольскому районам Днепропетровской области.