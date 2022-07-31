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Армия РФ атаковала Никополь двумя крылатыми ракетами
Российская армия не прекращает террор городов и сел Днепропетровской области. Накрыли огнем два района области – Никопольский и Криворожский.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
По Никопольскому району ночью россияне дважды ударили из "Градов". Выпустили на жилые кварталы Никополя до 50 снарядов.
Пострадал 67-летний мужчина.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Один частный дом уничтожен, несколько десятков - повреждены. Есть разрушения в 7-ми многоэтажках. Задело школу, детский сад и несколько городских учреждений", - сообщил Резниченко.
На местном автопредприятии сгорели два автобуса, до десяти – повреждены.
Также выведены из строя газопровод и водопровод. На месте работают специалисты.
"Утром враг атаковал Никополь двумя крылатыми ракетами. Масштабы разрушений и информация о пострадавших уточняется", - отметил глава ОВА.
Кроме того, в Криворожском районе враг попал из ствольной артиллерии по Зеленодольскому обществу. Люди не повреждены.
Напомним, в ночь на субботу, 30 июля, российские оккупанты из "Градов" обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, повреждено более 30 жилых и хозяйственных зданий, выведены из строя электросеть.