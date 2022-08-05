Україна, ймовірно, перехоплює стратегічну ініціативу у війні з РФ - ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Збройні сили України, ймовірно, починають перехоплювати стратегічну ініціативу та змушують ЗС РФ перерозподілити сили та змінити пріоритети зусиль у відповідь на український контрнаступ.

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Про це йдеться в черговому огляди російсько-української війни за останню добу, 4 серпня, опублікованому на сайті ISW.

Російські війська намагалися просунутися на північний захід від Ізюма. Однак, як зазначили в ISW, українські сили провели серію локалізованих контратак між Ізюмом і Слов'янськом і відбили позиції в низці населених пунктів.

"Українські війська, ймовірно, скористалися передислокацією російських військ із Слов’янського напрямку та провели локалізовані контратаки, щоб відновити позиції на південний захід від Ізюма та на північний захід від Слов’янська 4 серпня", — вважають аналітики.

Раніше в ISW повідомляли, що російські війська створюють умови для відновлення наступальних операцій на місто Харків. Невдовзі так і сталося: російські загарбники протягом доби 3 серпня здійснили спробу наступу у напрямку Байрак – Гусарівка, що на Харківщині.

Однак тепер у ISW вважають, що після цієї спроби загарбники перенаправили зусилля на утримання окупованих кордонів у Харківській області.