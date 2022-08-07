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За сутки в Донецкой области от российских обстрелов погибли пять мирных жителей
Еще восемь человек получили ранения.
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Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
"За 6 августа россияне убили 5 мирных жителей Донбасса: 3 в Бахмуте, 1 в Авдеевке и 1 в Благодатном. Еще 8 человек получили ранения", - написал он.
Кириленко добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также Павел Кириленко обнародовал инфографику, где указано, что за все время с начала полномасштабного вторжения России в Украину захватчики убили на Донетчине 695 гражданских, ранили - 1781.
Напомним, что за неделю обязательной эвакуации из Донбасса удалось вывезти лишь 2 тысячи человек.