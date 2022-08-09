Оккупанты выпустили по Никополю 120 снарядов из РСЗО, под огонь попали три предприятия

Военные российской армии в ночь с 8 на 9 августа трижды ударили по Никополю Днепропетровской области, выпустили около 120 снарядов из РСЗО. В результате один человек пострадал, зафиксировали многочисленные разрушения. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

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В результате ночных обстрелов один мужчина 1977 года рождения получил осколочные ранения и перелом, его госпитализировали.

Одной из целей захватчиков стали объекты трех предприятий: уничтожен один трансформатор, повреждены мастерские, техника и административно-бытовые здания.

"Есть повреждения двух жилых домов и легковой машины. На месте обстрела обнаружены обломки от "Градов", - добавил Лукашук.

Кроме того, российские оккупационные войска ударили по Великомихайловской громаде Синельниковского района. В многоквартирном доме выбиты окна, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Никополя три человека получили ранения. Тогда в городе было зафиксировано 20 прилетов реактивных снарядов.