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Оккупанты бегут из Херсона на украденных моторках, - разведка
Подразделения оккупантов в Херсонской области не могут обеспечить себя питьевой водой и убегают через Днепр на украденных моторках.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Отмечается, что подразделения российской армии, которые находятся на временно оккупированных территориях Херсонской области, отрезаны от налаженного снабжения пищей и питьевой водой.
"В частности, командование десантно-штурмового подразделения воздушно-десантных войск армии РФ, расположенного неподалеку Каховки, не может решить проблему обеспечения личного состава на передовых позициях питьевой водой и боеприпасами. Местное население отказывается снабжать оккупантов продовольствием даже по принуждению", - отмечают в разведке.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Пополнение запасов воды и боекомплекта осуществляется исключительно ночью гражданским автотранспортом, угнанным в ближайших населенных пунктах.
Кроме того, ряд подразделений оккупационной армии в Херсонской области получили приказ о выводе личного состава на левый берег Днепра, используя для этого маломерные плавсредства – моторные лодки, угнанные в окрестных селах.
"Вблизи места паромной переправы через Днепр зафиксировано появление нескольких групп безоружных рашистов по 10-20 человек. Эти военнослужащие отказались участвовать в боевых действиях. В результате командиры подразделений сняли их со всех видов поставок, изъяли оружие и отпустили "на свободные хлеба". Пока они вынуждены попрошайничать у местных жителей и ищут возможности вернуться домой", - сообщили в разведке.
Отметим, почти вся Херсонщина находится под огненным контролем Вооруженных сил Украины. Контрнаступление продолжается и украинские военные продолжают продвигаться вперед, оттесняя оккупантов.
Поэтому российские подразделения, зажатые на правом берегу Днепра, понимая свое затруднительное положение, пытаются начать переговоры с ВСУ об условиях складывания оружия и переходе под эгиду международного гуманитарного права.