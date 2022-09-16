Окупанти тікають з Херсонщини на вкрадених моторках, - розвідка

Підрозділи окупантів в Херсонській області не можуть забезпечити себе питною водою та тікають через Дніпро на вкрадених моторках.

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Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що підрозділи російської армії, які досі знаходяться на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, відрізані від налагодженого постачання їжі та питної води.

"Зокрема, командування десантно-штурмового підрозділу повітряно-десантних військ армії РФ, який розташований неподалік Каховки, не може вирішити проблему забезпечення особового складу на передових позиціях питною водою та боєприпасами. Місцеве населення відмовляється забезпечувати окупантів продовольством навіть під примусом", - зазначають у розвідці.

Наразі поповнення запасів води і боєкомплекту здійснюється винятково вночі цивільним автотранспортом, викраденим у найближчих населених пунктах.

Крім того, низка підрозділів окупаційної армії в Херсонській області отримала наказ про виведення особового складу на лівий берег Дніпра, використовуючи для цього маломірні плавзасоби – моторні човни, викрадені у навколишніх селах.

"Поблизу місця паромної переправи через Дніпро зафіксовано появу кількох груп беззбройних рашистів по 10-20 чоловік. Ці військовослужбовці відмовились брати участь у бойових діях. В результаті, командири підрозділів зняли їх з усіх видів постачання, вилучили зброю та відпустили "на вільні хліба". Наразі вони вимушені жебракувати у місцевих жителів та шукають можливості повернутися додому", - повідомили у розвідці.

Зазначимо, майже вся Херсонщина наразі перебуває під вогневим контролем Збройних сил України. Контрнаступ триває і українські військові продовжують просуватися вперед, відтісняючи окупантів.

Тому російські підрозділи, які затиснуті на правому березі Дніпра, розуміюче своє скрутне становище, намагаються розпочати переговори з ЗСУ про умови складання зброї й перехід під егіду міжнародного гуманітарного права.