В ISW рассказали, зачем Путину проведение "референдумов" на оккупированных территориях

Проведением так называемых "референдумов" и последующей аннексией украинских территорий Кремль рассчитывает привлечь россиян к участию в войне в виде добровольцев для защиты территории РФ.

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Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что планы Кремля по аннексии нацелены прежде всего на внутреннюю аудиторию.

"Путин и его советники, очевидно, осознали, что нынешних российских сил недостаточно для завоевания Украины и что усилия по быстрому созданию крупных вооруженных сил за счет добровольной мобилизации не удовлетворяют требованиям российских вооруженных сил", - считают аналитики.

В ISW отмечают, что российское законодательство обязывает готовить призывников не менее четырех месяцев перед отправкой за границу, и аннексия украинских территорий позволила бы обойти это ограничение и начать открыто использовать призывников для участия в боевых действиях.

При этом в ISW не видят признаков того, что Владимир Путин собирается объявить мобилизацию в ближайшее время.

Пока что Кремль решил пойти путем усиления наказания для уже воюющих в Украине войск за дезертирство, сдачу в плен и другое неповиновение, спешно принимая соответствующий закон в обход обычных процедур.

"У Путина нет ни времени, ни ресурсов, необходимых для создания эффективной боевой силы", - заключают аналитики.

Отметим, действующие на территории Украины оккупационные структуры России 20 сентября приняли решение о проведении 23-27 сентября "референдумов" о вхождении соответствующих регионов в состав РФ.

Напомним, 20 сентября Государственная Дума России приняла ряд поправок в уголовный кодекс, которые вводят туда понятия "мобилизация" и военное время, а также вводят наказание за "добровольную сдачу в плен" и "отказ от заключения конракта".