МВФ может утвердить расширенную программу для Украины в феврале: что известно

Украина находится в шаге от получения новой четырехлетней программы расширенного финансирования (EFF) от Международного валютного фонда. Как сообщила директор Фонда по коммуникациям Джули Козак, заседание Совета директоров может состояться уже в феврале 2026 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Однако этот термин напрямую зависит от того, насколько быстро украинские власти выполнят согласованные "предварительные действия".

Потребности Украины

По оценкам МВФ, финансовый дефицит Украины на 2026-2027 годы составляет 63 млрд долларов, а на весь период действия программы (до 2029 года) - более 136 млрд долларов. Важным шагом на пути к возмещению этих расходов стало согласие Европейского Совета предоставить Украине 90 млрд евро поддержки на ближайшие два года.

"Мы находимся на завершающей стадии переговоров с международными донорами, поскольку они стремятся обеспечить все необходимые гарантии финансирования", – отметила Козак.

Какие условия должна выполнить Украина?

Для запуска программы Украина должна продемонстрировать прогресс в реформах. На сегодняшний день выполнено только одно ключевое условие — принят государственный бюджет на 2026 год. Среди следующих шагов:

принятие закона о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы;

закрытие "лазейок" для ввоза потребительских товаров;

пересмотр и упразднение определенных льгот по НДС для расширения базы наполнения бюджета.

Визит главы МВФ в Киев

В ранке 15 января глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева прибыла в Киев с необъявленным визитом для проведения переговоров с руководством Украины.

Козак уточнила, что она встретится с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Юлией Свириденко, министром финансов Сергеем Марченко и главой Национального банка Украины Андреем Пышным, а также с несколькими представителями частного сектора.

Георгиева стремится лично услышать видение ситуации от власти и частного сектора. "Поэтому проведение таких обсуждений будет очень важным для нее", - пояснила директор Фонда по коммуникациям и добавила, что этот визит должен помочь в координации и катализации финансовой поддержки Украины со стороны международного сообщества.

