МВФ може затвердити розширену програму для України в лютому: що відомо

Україна перебуває за крок до отримання нової чотирирічної програми розширеного фінансування (EFF) від Міжнародного валютного фонду. Як повідомила директорка Фонду з комунікацій Джулі Козак, засідання Ради директорів може відбутися вже у лютому 2026 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Проте цей термін напряму залежить від того, наскільки швидко українська влада виконає узгоджені "попередні дії".

Потреби України

За оцінками МВФ, фінансовий дефіцит України на 2026–2027 роки становить 63 млрд доларів, а на весь період дії програми (до 2029 року) — понад 136 млрд доларів. Важливим кроком на шляху до покриття цих витрат стала згода Європейської Ради надати Україні 90 млрд євро підтримки на найближчі два роки.

"Ми перебуваємо на завершальній стадії переговорів з міжнародними донорами, оскільки вони прагнуть забезпечити всі необхідні гарантії фінансування", – зазначила Козак.

Які умови має виконати Україна?

Для запуску програми Україна має продемонструвати прогрес у реформах. На сьогодні виконано лише одну ключову умову — прийнято державний бюджет на 2026 рік. Серед наступних кроків:

прийняття закону про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи;

закриття "лазівок" для ввезення споживчих товарів;

перегляд та скасування певних пільг щодо ПДВ для розширення бази наповнення бюджету.

Візит глави МВФ до Києва

Вранці 15 січня глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва прибула до Києва з неоголошеним візитом для проведення переговорів з керівництвом України.

Козак уточнила, що вона зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Юлією Свириденко, міністром фінансів Сергієм Марченком та головою Національного банку України Андрієм Пишним, а також з кількома представниками приватного сектору.

Георгієва прагне особисто почути бачення ситуації від представників влади та приватного сектору. "Тому проведення таких обговорень буде дуже важливим для неї", – пояснила директорка Фонду з комунікацій і додала, що цей візит має допомогти в координації та каталізації фінансової підтримки України з боку міжнародної спільноти.

Нагадаємо, у грудні 2025 року в МВФ прокоментували ідею використання заморожених російських активів для фінансування України.