Внаслідок ракетного удару пошкоджено фабрику Philip Morris у Харкові (ФОТО)

30 січня фабрика американської тютюнової корпорації Philip Morris International (PMI) отримала пошкодження внаслідок російського ракетного удару по в Харкову.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

Пошкоджено фабрику

"Філіп Морріс в Україні повідомляє, що у п’ятницю, 30 січня, внаслідок нічного ракетного удару було пошкоджено частину харківської фабрики компанії. На місці працюють рятувальні служби, триває ліквідація пожежі", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Весь черговий персонал знаходився в укритті.

Зазначається, що компанія перебуває в постійному контакті з екстреними службами та надає необхідне сприяння.

Масштабна пожежа

Як повідомляють в ДСНС, Росія завдала ракетного удару по складській будівлі цивільного підприємства у передмісті Харкова. Там виникла масштабна пожежа площею понад 5000 кв.м.

Значних руйнувань зазнали будівельні конструкції. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

До ліквідації наслідків ворожого удару залучені понад 80 рятувальників та 20 одиниць техніки ДСНС. Також на місці працюють сапери ДСНС і вогнеборці місцевої пожежної команди селища Рогань.

Нагадаємо, харківська фабрика Філіп Морріс в Україні залишається призупиненою з 24 лютого 2022 року — від початку повномасштабного вторгнення.

У 2024 році Філіп Морріс в Україні відкрила нову фабрику у Львівській області, інвестувавши у її запуск 30 мільйонів доларів. До роботи на новій фабриці було релоковано 250 співробітників харківської фабрики.