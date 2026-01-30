Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,85

+0,08

EUR

51,24

+0,01

Готівковий курс:

USD

43,06

42,92

EUR

51,48

51,25

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації

Внаслідок ракетного удару пошкоджено фабрику Philip Morris у Харкові (ФОТО)

пожежа
Харківська фабрика Philip Morris потрапила під обстріл / ДСНС

30 січня фабрика американської тютюнової корпорації Philip Morris International (PMI) отримала пошкодження внаслідок російського ракетного удару по в Харкову.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

Пошкоджено фабрику

"Філіп Морріс в Україні повідомляє, що у п’ятницю, 30 січня, внаслідок нічного ракетного удару було пошкоджено частину харківської фабрики компанії. На місці працюють рятувальні служби, триває ліквідація пожежі", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Весь черговий персонал знаходився в укритті.

Зазначається, що компанія перебуває в постійному контакті з екстреними службами та надає необхідне сприяння.

Масштабна пожежа 

Як повідомляють в ДСНС, Росія завдала ракетного удару по складській будівлі цивільного підприємства у передмісті Харкова. Там виникла масштабна пожежа площею понад 5000 кв.м.

Фото 2 — Внаслідок ракетного удару пошкоджено фабрику Philip Morris у Харкові (ФОТО)
Фото 3 — Внаслідок ракетного удару пошкоджено фабрику Philip Morris у Харкові (ФОТО)
Фото 4 — Внаслідок ракетного удару пошкоджено фабрику Philip Morris у Харкові (ФОТО)
Фото 5 — Внаслідок ракетного удару пошкоджено фабрику Philip Morris у Харкові (ФОТО)
Фото 6 — Внаслідок ракетного удару пошкоджено фабрику Philip Morris у Харкові (ФОТО)
Фото 7 — Внаслідок ракетного удару пошкоджено фабрику Philip Morris у Харкові (ФОТО)

Значних руйнувань зазнали будівельні конструкції. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

До ліквідації наслідків ворожого удару залучені понад 80 рятувальників та 20 одиниць техніки ДСНС. Також на місці працюють сапери ДСНС і вогнеборці місцевої пожежної команди селища Рогань.

Нагадаємо, харківська фабрика Філіп Морріс в Україні залишається призупиненою з 24 лютого 2022 року — від початку повномасштабного вторгнення.

У 2024 році Філіп Морріс в Україні відкрила нову фабрику у Львівській області, інвестувавши у її запуск 30 мільйонів доларів. До роботи на новій фабриці було релоковано 250 співробітників харківської фабрики.

Автор:
Світлана Манько