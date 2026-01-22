Після ракетного удару РФ американський завод Flex відновить роботу

На Закарпатті триває відновлення зруйнованої будівлі американського заводу Flex. Компанія планує повернути на робочі місця всіх фахівців і паралельно працює над новими проєктами та залученням інвестицій

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

Він розповів, шо поспілкувався із генеральною директоркою "Флекстронікс" Анною Драгун та фінансовим директором Тарасом Петриною.

Голова Закарпатської ОВА зауважив, що через 5 місяців після російської ракетної атаки підприємство не тільки відбудовується, але й продовжує працювати й виконувати свої зобов’язання перед замовниками та усіма працівниками, плануючи свою роботу на найближчі роки.

"Це унікальний і дуже важливий сигнал для економіки краю й усієї держави. Адже американський інвестор не тільки не вийшов з ринку, а й надалі вкладає кошти у розвиток бізнесу в Україні", - зазначив Білецький.

За його словами, частина працівників долучилася до відбудови приміщень.

"Працівники підприємства успішно реалізували корпоративний план реагування в межах групи Flex. Це дозволило зберегти робочі місця і виконати умови контрактів", – наголосив Білецький.

Очільник Закарпатської ОВА підкреслив, що у 2025 році завод "Флекстронікс" сплатив більш ніж 432 млн грн податків і зборів до бюджетів різних рівнів, з них до місцевого – понад 140 млн грн.

Ракетний удар по Flex

В ніч на 21 серпня російські війська завдали ракетного удару по території підприємства в Мукачеві на Закарпатті. Після удару відбулося займання підприємства. Внаслідок удару зруйновано складські приміщення, зайнялася пожежа, яку не могли погасити декілька діб.

Пізніше рятувальники локалізували масштабну пожежу площею 7 тис. кв. м. У її ліквідації брали участь 96 рятувальників і 20 одиниць техніки. Також був залучений пожежний потяг "Укрзалізниці".

Підприємство спеціалізується на виробництві виключно цивільної споживчої продукції, такої як кавоварки. Завод не був залучений до виробництва військової техніки чи оборонної продукції.

На відновлення виробничих потужностей заводу з держбюджету спрямують 16 мільйонів гривень.

На заводі працювало близько 2600 фахівців. Американські інвестиції в компанію склали близько 24,5 мільйона доларів.