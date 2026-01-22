После ракетного удара РФ американский завод Flex возобновит работу

В Закарпатье продолжается восстановление разрушенного здания американского завода Flex. Компания планирует вернуть на рабочие места всех специалистов и параллельно работает над новыми проектами и привлечением инвестиций

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава Закарпатской ОВА Мирослав Белецкий.

Он рассказал, что пообщался с генеральным директором "Флэкстроникс" Анной Драгун и финансовым директором Тарасом Петриной.

Глава Закарпатской ОВА отметил, что через 5 месяцев после российской ракетной атаки предприятие не только отстраивается, но продолжает работать и выполнять свои обязательства перед заказчиками и всеми работниками, планируя свою работу на ближайшие годы.

"Это уникальный и очень важный сигнал для экономики края и всего государства. Ведь американский инвестор не только не вышел из рынка, но и дальше вкладывает средства в развитие бизнеса в Украине", - отметил Белецкий.

По его словам, часть работников приобщилась к восстановлению помещений.

"Работники предприятия успешно реализовали корпоративный план реагирования в рамках группы Flex. Это позволило сохранить рабочие места и выполнить условия контрактов", – подчеркнул Белецкий.

Глава Закарпатской ОВА подчеркнул, что в 2025 году завод "Флэкстроникс" уплатил более 432 млн грн налогов и сборов в бюджеты разных уровней, из них в местный - более 140 млн грн.

Ракетный удар по Flex

В ночь на 21 августа российские войска нанесли ракетный удар по территории предприятия в Мукачево на Закарпатье. После удара произошло возгорание предприятия. В результате удара разрушены складские помещения, загорелся пожар, который не могли погасить несколько суток.

Позже спасатели локализовали масштабный пожар площадью 7 тыс. кв. м. В ее ликвидации участвовало 96 спасателей и 20 единиц техники. Также был привлечен пожарный поезд "Укрзализныци".

Предприятие специализируется на производстве исключительно гражданской потребительской продукции, такой как кофеварки. Завод не был вовлечен в производство военной техники или оборонной продукции.

на восстановление производственных мощностей заводу из госбюджета направят 16 миллионов гривен.

На заводе работало около 2600 специалистов. Американские инвестиции в компанию составили около 24,5 миллионов долларов.