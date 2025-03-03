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Нова фабрика "Філіп Морріс Україна" на Львівщині вийшла на планову потужність

Нова фабрика "Філіп Морріс Україна" на Львівщині вийшла на планову потужність
З січня 2025 року року фабрика вийшла на повну потужність.

“Філіп Морріс Україна” вивела на повну потужність нову фабрику на Львівщині, яка розпочала роботу у травні 2024 року. На підприємстві запущено 5 виробничих ліній, які вже активно працюють. Їхня річна виробнича потужність складає 10 млрд штук сигарет на рік.

Про це інформує пресслужба компанії.

Нові потужності та інвестиційні проекти

З січня 2025 року фабрика вийшла на повну потужність, що дозволяє повністю забезпечувати український ринок продукцією власного виробництва.

З початку поточного року компанія завершила співпрацю з українським партнером, який понад два роки виготовляв продукцію під брендами "Філіп Морріс". Компанія вдячна колегам за співпрацю, яка дозволила зберегти виробництво в Україні та продовжувати сплачувати податки в країні, зазначив генеральний директор Максим Барабаш.

Інвестиції тютюнового виробника не обмежуються лише фабрикою. У 2025 році компанія планує додатково інвестувати 60 млн грн у створення великого укриття для персоналу на території фабрики. Роботи з облаштування укриття вже розпочато, а його завершення планується до травня 2025 року.

Також компанія інвестувала 30 млн дол. в запуск фабрики у Львові, на якій створено 250 нових робочих місць. Усі працівники були повністю релоковані з харківського підприємства компанії.

Крім того, вона сприяла модернізації укриття на території Львівської міської територіальної громади, вартість робіт складає близько 1,3 млн грн.

Довідково: 

Philip Morris International (PMI) — це провідна міжнародна тютюнова компанія, яка ставить перед собою мету створення майбутнього без тютюнового диму. Асортимент бездимних продуктів PMI включає системи для електричного нагрівання тютюну, нікотиновмісні POD-системи та продукти з нікотином для перорального прийому.

З 2008 року вона інвестувала понад 12,5 млрд дол. в розробку, наукові дослідження та комерціалізацію інноваційних бездимних продуктів для повнолітніх курців.

Компанія працює на українському ринку з 1994 року і за цей час інвестувала понад 750 млн дол. в економіку України. У 2024 році вона відкрила нову фабрику у Львівській області, інвестувавши $30 млн та створивши 250 робочих місць. З початку повномасштабного вторгнення компанія виділила понад 400 млн грн на гуманітарні проєкти.

Нагадаємо, з 1 квітня 2025 року до кінця року, при розрахунку мінімального акцизного податку на сигарети, виробники та імпортери мають застосовувати коефіцієнт 1,1.

Автор:
Ольга Опенько