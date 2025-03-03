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Новая фабрика "Филип Моррис Украина" во Львовской области вышла на плановую мощность

Новая фабрика "Филип Моррис Украина" во Львовской области вышла на плановую мощность
С января 2025 года фабрика вышла на полную мощность.

“Филип Моррис Украина” вывела на полную мощность новую фабрику на Львовщине, которая начала работу в мае 2024 года. На предприятии запущено 5 производственных линий, которые уже активно работают. Их годовая производственная мощность составляет 10 млрд штук сигарет в год.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новые мощности и инвестиционные проекты

С января 2025 года фабрика вышла на полную мощность, что позволяет полностью снабжать украинский рынок продукцией собственного производства.

С начала текущего года компания завершила сотрудничество с украинским партнером, который более двух лет производил продукцию под брендами "Филип Моррис". Компания благодарна коллегам за сотрудничество, которое позволило сохранить производство в Украине и продолжать платить налоги в стране, отметил генеральный директор Максим Барабаш.

Инвестиции табачного производителя не ограничиваются только фабрикой. В 2025 году компания планирует дополнительно инвестировать 60 млн грн в создание большого укрытия для персонала на территории фабрики. Работы по обустройству укрытия уже начаты, а его завершение планируется к маю 2025 года.

Также компания инвестировала 30 млн долл. в запуск фабрики во Львове, на которой создано 250 новых рабочих мест. Все работники были полностью релоцированы с харьковского предприятия компании.

Кроме того, она способствовала модернизации укрытия на территории Львовского городского территориального общества, стоимость работ составляет около 1,3 млн грн.

Справка:

Philip Morris International (PMI) – это ведущая международная табачная компания, которая ставит перед собой цель создания будущего без табачного дыма. Ассортимент бездымных продуктов PMI включает в себя системы для электрического нагрева табака, никотиносодержащие POD-системы и продукты с никотином для перорального приема.

С 2008 года она инвестировала более 12,5 млрд. дол. в разработку, научные исследования и коммерциализацию инновационных бездымных продуктов для совершеннолетних курильщиков.

Компания работает на украинском рынке с 1994 года и за это время инвестировала более 750 млн долл. экономику Украины. В 2024 году она открыла новую фабрику во Львовской области, инвестировав $30 млн и создав 250 рабочих мест. С начала полномасштабного вторжения компания выделила более 400 млн грн на гуманитарные проекты.

Напомним, с 1 апреля 2025 года до конца года при расчете минимального акцизного налога на сигареты производители и импортеры должны применять коэффициент 1,1.

Автор:
Ольга Опенько