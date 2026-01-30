- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В результате ракетного удара повреждена фабрика Philip Morris в Харькове (ФОТО)
30 января фабрика американской табачной корпорации Philip Morris International (PMI) получила повреждения в результате российского ракетного удара по Харькову.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.
Повреждена фабрика
"Филипп Моррис в Украине сообщает, что в пятницу, 30 января, в результате ночного ракетного удара была повреждена часть харьковской фабрики компании. На месте работают спасательные службы, продолжается ликвидация пожара", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, пострадавших нет. Весь дежурный персонал находился в укрытии.
Отмечается, что компания находится в постоянном контакте с экстренными службами и оказывает необходимое содействие.
Масштабный пожар
Как сообщают в ГСЧС, Россия нанесла ракетный удар по складскому зданию гражданского предприятия в пригороде Харькова. Там возник масштабный пожар площадью более 5000 кв.
Значительные разрушения получили строительные конструкции. Предварительно обошлось без пострадавших.
К ликвидации последствий вражеского удара привлечены более 80 спасателей и 20 единиц техники ГСЧС. Также на месте работают саперы ГСЧС и пожарные местной пожарной команды поселка Рогань.
О Philip Morris
Philip Morris International (PMI) — это ведущая международная табачная компания.
Компания работает на украинском рынке с 1994 года и за это время инвестировала более 750 млн долларов. экономику Украины. С начала полномасштабного вторжения компания выделила более 400 млн. грн на гуманитарные проекты.
Напомним, харьковская фабрика Филипп Моррис в Украине остается приостановленной с 24 февраля 2022 года - с начала полномасштабного вторжения.
В 2024 году Филипп Моррис в Украине открыла новую фабрику во Львовской области, инвестировав в ее запуск 30 миллионов долларов. Для работы на новой фабрике было релоцировано 250 сотрудников харьковской фабрики.