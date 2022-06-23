Через війну в Україні можуть змінити правила призову, — Зеленський

В Україні можуть запровадити схожу із ізраїльською модель призову на строкову службу у рамках реформ безпеки. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час звернення до студентів Ізраїлю.

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Глава держави запевнив, що всі зміни обговорюватимуть із громадськістю.

"Говорити про те, що буде як раніше з погляду захисту нашої держави та армії, а також кількості військових, не можемо, підхід буде змінено і для студентства у тому числі", - розповів Зеленський, говорячи про можливі нові моделі призову.

За його словами, зміни неминучі, тому що повномасштабна війна внесла свої корективи до суспільства. Зеленський вважає, що ізраїльська модель призову на строкову службу може стати прийнятною після завершення нинішньої війни.

В Ізраїлі всі громадяни по досягненню 18 років зобов'язані пройти військову службу терміном 30 місяців (чоловіки) та 24 місяці (жінки).

"Це одна з моделей, які розглядаються в реформі безпеки, яку ми готуємо на фундаменті ЗСУ та МВС. Я не впевнений, що саме така модель буде, але ми обов'язково розглядатимемо цю модель із суспільством, з громадськістю", - підкреслив гарант.

Нагадаємо, в Україні активно йде мобілізація, з цієї причини в країні скасували призов на військову службу, який мав відбутися навесні 2022 року.