"Слуги народа" предлагают не призывать в армию родственников погибших во время войны

Группа депутатов Верховной Рады предлагает парламенту признать не подлежащими призыву на воинскую службу по мобилизации родственников погибших во время войны.

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Соответствующий законопроект №7481 они внесли в Раду 22 июня. Авторами документа числятся 28 депутатов, из которых 26 представляют пропрезидентскую фракцию "Слуга народа".

Им предлагается прописать, что такому призыву не подлежат военнообязанные женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дедушка, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время военного положения.

В то же время предлагается предусмотреть, что такие лица могут быть призваны на военную службу по собственному согласию, но только по месту жительства. В настоящее время такая возможность предусмотрена только для лиц с инвалидностью.

В случае принятия соответствующий закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования.

Следует отметить, что в пояснительной записке в законопроект авторы не приводят внятной аргументации для внесения ими данной инициативы. При этом, как указала в Facebook одна из авторов документа Марьяна Безуглая, "сейчас есть случаи, когда мобилизуют отца и сына, сыновей, и гибнет несколько членов семьи".

"Полномасштабная война… Законодательство не обновлено и касается только АТО. Обновляем по ООС и военному положению", - написала она.

Напомним при этом, что недавно в Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны опровергали то, что военкоматам якобы было поручено мобилизовать военнообязанных женщин, а также поставить на воинский учет остальных женщин от 18 до 60 лет.