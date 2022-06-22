"Слуги народу" пропонують скасувати призов до армії для родичів загиблих під час війни

Група депутатів Верховної Ради пропонує парламенту визнати такими, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, родичів загиблих під час війни.

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Відповідний законопроект №7481 вони внесли до Ради 22 червня. Авторами документу вказано 28 депутатів, з яких 26 представляють пропрезидентську фракцію "Слуга народу".

Ним пропонується прописати, що такому призову не підлягають військовозобов'язані жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дідусь, бабуся чи рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули чи зникли безвісти під час здійснення заходів щодо забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії Росії у Донецькій та Луганській областях, а також при забезпеченні національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії проти України під час військового стану.

Водночас пропонується передбачити, що такі особи зможуть бути призвані на військову службу за власною згодою, але тільки за місцем проживання. Нині така можливість передбачена лише для осіб з інвалідністю.

У разі ж прийняття відповідний закон набуде чинності наступного дня після офіційного опублікування.

Варто зазначити, що в пояснювальній записці до законопроекту автори не наводять виразної аргументації для внесення ними даної ініціативи. При цьому як вказала у Facebook одна з авторів документу Мар'яна Безугла, "зараз є випадки, коли мобілізують батька і сина, синів, і гине кілька членів сім‘ї".

"Повномасштабна війна… Законодавство не оновлене і стосується тільки АТО. Оновлюємо щодо ООС і воєнного стану", - написала вона.

Нагадаємо, що нещодавно в Центрі протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони спростовували те, що військкоматам нібито було доручено мобілізувати військовозобов'язаних жінок, а також поставити на військовий облік решту жінок від 18 до 60 років.