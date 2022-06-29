Вручати повістки у "Дія" не будуть, - Мінцифри

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що вручати повістки за допомогою мобільного додатку "Дія" не будуть. Подібних планів наразі немає.

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Про це Федоров розповів журналістам.

"Такого точно не буде ніколи. У "Дія" зараз є можливість отримувати сповіщення про судові справи", - сказав міністр.

За словами глави Мінцифри, розробка цієї функції не передбачається.

Нагадаємо, в Україні можуть запровадити схожу із ізраїльською модель призову на термінову службу в рамках реформ безпеки. Президент Володимир Зеленський запевнив, що всі зміни обговорюватимуть із громадськістю.

За його словами, зміни є неминучими, оскільки повномасштабна війна внесла свої корективи до суспільства.