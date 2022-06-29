- Категорія
- Суспільство
- Дата публікації
-
Вручати повістки у "Дія" не будуть, - Мінцифри
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що вручати повістки за допомогою мобільного додатку "Дія" не будуть. Подібних планів наразі немає.
Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.Підтримати delo.ua
Про це Федоров розповів журналістам.
"Такого точно не буде ніколи. У "Дія" зараз є можливість отримувати сповіщення про судові справи", - сказав міністр.
За словами глави Мінцифри, розробка цієї функції не передбачається.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, в Україні можуть запровадити схожу із ізраїльською модель призову на термінову службу в рамках реформ безпеки. Президент Володимир Зеленський запевнив, що всі зміни обговорюватимуть із громадськістю.
За його словами, зміни є неминучими, оскільки повномасштабна війна внесла свої корективи до суспільства.