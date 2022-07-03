Во Львове прямо перед церквями выдают повестки в военкомат

Во Львове сотрудники местных военкоматов решили начать выдавать повестки возле церквей. Об этом в Facebook сообщил депутат Николай Княжицкий.

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Первый такой случай произошел в воскресенье, 3 июля, когда люди традиционно пришли на службу. Священники, по словам депутата, начали звонить ему с возмущениями по поводу происходящего.

"Им есть чего возмущаться. Украинские церкви стали настоящей опорой и для нашей армии, и для временно перемещенных лиц. Церковь у нас отделена от государства. Туда идут люди за духовной защитой и поддержкой. Это не место, где во время молитвы нужно ходить и раздавать повестки", — подчеркивает Княжицкий.

Он добавил, что есть много других подходящих мест для вручения повесток. Обычно это делают на работе призывника или по место жительства.

Ранее сообщалось, что на время военного положения все, кто будут заниматься дебоширством на блокпостах или грубо нарушат ПДД, комендантский час, после задержания получат повестки в военкомат.

При этом важно отметить, что граждане, которые раньше проходили службу и имеют соответствующий опыт на определенных должностях, также могут быть отправлены непосредственно в воинские части, а граждане, которые ранее не проходили службу, но подлежат мобилизации, в обязательном порядке направляются в учебные центры ВСУ и проходят соответствующую подготовку и только после этого направляются в боевые воинские части с целью выполнения заданий по обороне.