У Львові прямо перед церквами видають повістки у військкомат

У Львові співробітники місцевих військкоматів вирішили почати видавати повістки біля церков. Про це повідомив депутат Микола Княжицький.

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Перший такий випадок трапився у неділю, 3 липня, коли люди традиційно прийшли на службу. Священики, за словами депутата, почали дзвонити йому з обуреннями щодо того, що відбувається.

"Їм є чого обурюватися. Українські церкви стали справжньою опорою і для нашої армії, і для тимчасово переміщених осіб. Церква у нас відокремлена від держави. Туди йдуть люди за духовним захистом та підтримкою. Це не місце, де під час молитви треба ходити та роздавати повістки", - наголошує Княжицький.

Він додав, що є багато інших підходящих місць для вручення повісток. Зазвичай це роблять на роботі призовника або за місцем проживання.

Раніше повідомлялося, що на час військового стану всі, хто займатимуться хуліганством на блокпостах або грубо порушать ПДР, комендантську годину після затримання отримають повістки у військкомат.

При цьому важливо зазначити, що громадяни, які раніше проходили службу та мають відповідний досвід на певних посадах, також можуть бути відправлені безпосередньо у військові частини, а громадяни, які раніше не проходили службу, але підлягають мобілізації, обов'язково направляються до навчальних центрів ЗСУ і проходять відповідну підготовку і лише після цього направляються до бойових військових частин з метою виконання завдань із оборони.