Пятая часть российских подразделений в Украине разгромлена, — Залужный

ВС РФ несут значительные потери, прежде всего, в живой силе. Пятая часть находившихся на территории Украины подразделений оккупантов разгромлена. Об этом главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный сообщил главе объединенного комитета начальников штабов США генералу Марку Милли.

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"Сообщил своему американскому коллеге об оперативной обстановке, в частности, подчеркнул, что активные боевые действия сегодня продолжаются на 1300 км фронта. Мы очень нуждаемся в усилении артиллерийского огня - я снова обратился с этим к наших партнеров", - написал Залужный.

Он также поблагодарил США за военную помощь, которую Украина получает с начала российской агрессии в 2014 году.

Согласно последней оценке американской разведки и военных, 500 российских военнослужащих ежедневно погибают или получают ранения в ходе боевых действий в Украине. За шесть месяцев полномасштабной войны ВС РФ потеряли около 80 тысяч военных ранеными или убитыми.