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Пятая часть российских подразделений в Украине разгромлена, — Залужный
ВС РФ несут значительные потери, прежде всего, в живой силе. Пятая часть находившихся на территории Украины подразделений оккупантов разгромлена. Об этом главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный сообщил главе объединенного комитета начальников штабов США генералу Марку Милли.
"Сообщил своему американскому коллеге об оперативной обстановке, в частности, подчеркнул, что активные боевые действия сегодня продолжаются на 1300 км фронта. Мы очень нуждаемся в усилении артиллерийского огня - я снова обратился с этим к наших партнеров", - написал Залужный.
Он также поблагодарил США за военную помощь, которую Украина получает с начала российской агрессии в 2014 году.
Согласно последней оценке американской разведки и военных, 500 российских военнослужащих ежедневно погибают или получают ранения в ходе боевых действий в Украине. За шесть месяцев полномасштабной войны ВС РФ потеряли около 80 тысяч военных ранеными или убитыми.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В то же время в Пентагоне оценили эффективность ВСУ на 12 по 10-балльной шкале. И это при том, как отмечают на сайте американского Мминистерства обороны, что у РФ гораздо больше сил, чем у Украины, но "дела идут не в пользу россиян, и это продолжает влиять на их моральный дух, на их возможность обеспечивать себя".