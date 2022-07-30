- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
ВСУ поразили огнем разведгруппу россиян, действовавшую вблизи Верхнекаменского
За последний месяц продвижение армии страны-агрессора РФ утратило стремительность. В течение всего июля оккупанты только пытаются штурмовать Донетчину.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Раньше оккупантам удавалось проводить массированные наступления из-за значительного преимущества в артиллерии. Сейчас международной поддержки в виде HIMARS еще недостаточно для нашего контрнаступления, однако из-за обезвреживания складов с боеприпасами врагу стало гораздо труднее пополнять запасы оружия и маневрировать", - отметил Гайдай.
Он подчеркнул, что за последний месяц продвижение россиян утратило стремительность. В течение всего июля оккупанты только пытаются штурмовать Донетчину.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Одна из таких попыток остановлена вчера под Верхнекаменским. Наши бойцы своевременно обнаружили разведгруппу, нанесли ей огневое поражение и заставили отступить", - сообщил Гайдай.
По его словам, отошел враг и еще на пяти направлениях, откуда предпринимал попытки прорвать оборону украинцев.
Впрочем, россияне продолжают уничтожать населенные пункты ствольной и реактивной артиллерией.
"В течение 29 июля ими на этом участке фронта было выпущено семь ракет, проведено семь артиллерийских атак, одна танковая, использованы минометы", - отметил глава Луганской ОВА.
Он подчеркнул, что враг продолжает пользоваться преимуществом в авиации, нанеся удары по меньшей мере по шести населенным пунктам.
Отметим, чтобы закрепиться в Луганской области, россияне с жестокостью сжигают населенные пункты. Разбивая сразу по несколько улиц, оккупанты улучшают свое тактическое положение для наступления на Донетчину.