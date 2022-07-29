В оккупированных городах Луганской области питьевая вода стала дефицитом

Разведывательные группы россиян пытаются найти слабые места в обороне ВСУ, атакуя с разных сторон. В оккупированных городах Луганской области только устанавливают емкости для наполнения технической водой, а питьевая вода стала дефицитом.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, в течение 28 июля россияне ударили четырьмя ракетами, 13 раз применяли ствольную, реактивную артиллерию и минометы.

"Разведывательные группы врага пытаются найти слабые места в нашей обороне, уточнить позиции украинских войск. Атакуют с разных сторон. Несколько раз применяли авиацию. Наши защитники отразили шесть штурмовых попыток россиян, которые вынуждены были отойти с потерями", - отметил Гайдай.

Он подчеркнул, что в оккупированных городах Луганщины не установлен ни один банкомат, не работают и уцелевшие после вторжения РФ. Никто даже не пытается их перепрограммировать.

В оккупированных городах пытаются показательно организовать выдачу пенсий, однако исключительно наличными.

"Об открытии банков, и тем более банкоматов, речь не идет. То есть пенсионер добровольно делится с оккупантом своими персональными данными и даже не знает, будут ли выдавать эти наличные после так называемого референдума в сентябре. Захватчики не в состоянии восстановить не только водо-, газо - и электроснабжение, а даже элементарное – Интернет связь для работы банковской системы. Денежное обращение на уровне советской "сберкассы"", - отметил Гайдай.

По его словам, оккупационные власти пообещали быстро отремонтировать все то, что сами и уничтожили, но истекает месяц за месяцем, а в городах только устанавливают емкости для наполнения технической водой.

"Нужно прийти, отстоять очередь и, возможно, удастся вернуться домой не с пустыми руками. Питьевая вода – вообще дефицит", - отметил Гайдай.

Отметим, чтобы закрепиться в Луганской области, россияне с жестокостью сжигают населенные пункты. Разбивая сразу по несколько улиц, оккупанты улучшают свое тактическое положение для наступления на Донетчину.