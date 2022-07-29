В окупованих містах Луганщини питна вода стала дефіцитом

Розвідувальні групи росіян намагаються знайти слабкі місця в обороні ВСУ, атакуючи із різних сторін. В окупованих містах Луганщини лише встановлюють ємності для наповнення технічною водою, а питна вода стала дефіцитом.

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Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, протягом 28 липня росіяни вдарили чотирма ракетами, 13 разів застосовували ствольну, реактивну артилерію та міномети.

"Розвідувальні групи ворога намагаються знайти слабкі місця у нашій обороні, уточнити позиції українських військ. Атакують із різних сторін. Декілька разів застосовували авіацію. Наші захисники відбили шість штурмових спроб росіян, які вимушені були відійти з втратами", - зазначив Гайдай.

Він підкреслив, що в окупованих містах Луганщини не встановлено жодного банкомату, не працюють й ті, що вціліли після вторгнення РФ. Ніхто не намагається навіть їх перепрограмувати.

В окупованих містах намагаються показово організувати видачу пенсій, однак виключно готівкою через пошту.

"Про відкриття банків, і тим більше банкоматів, мова не йде. Тобто пенсіонер добровільно ділиться з окупантом своїми персональними даними та навіть не знає, чи видаватимуть цю готівку після так званого референдуму у вересні. Загарбники не в змозі відновити не лише водо-, газо- та електропостачання, а навіть елементарне – Інтернет зв'язок для роботи банківської системи. Грошовий обіг на рівні радянської «сберкассы»", - зазначив Гайдай.

За його словами, окупаційна влада пообіцяла швидко відремонтувати все те, що сама й знищила, але спливає місяць за місяцем, а в містах лише встановлюють ємності для наповнення технічною водою.

"Потрібно прийти, відстояти чергу і, можливо, вдасться повернутися додому не з порожніми руками. Питна вода – взагалі дефіцит", - зазначив Гайдай.

Зазначимо, аби закріпитися на Луганщині, росіяни із жорстокістю спалюють населені пункти, які не підкорюються. Розбиваючи одразу по декілька вулиць, окупанти покращують своє тактичне положення для наступу на міста Донеччини.