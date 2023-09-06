США оголосили про допомогу Україні ще більш як на $1 мільярд: що до неї входить

США виділять ще близько 1,08 мільярдів доларів різної допомоги, призначеної для України. Про це повідомляється на сайті Державного департаменту США за підсумками візиту його керівника Ентоні Блінкена до Києва 6 вересня, під час якого він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та своїм колегою Дмитром Кулебою.

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Зокрема, 175 мільйонів доларів із зазначеної суми становить новий, 46-й пакет військової допомоги з запасів Міністерства оборони США. До нього, нагадаємо, входять компоненти системи ППО, боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), артилерійські снаряди, системи зв'язку, а також танкові снаряди зі збідненим ураном.

100 мільйонів доларів підуть на підтримку довгострокових військових потреб України, а ще 90,5 мільйонів – на гуманітарну допомогу у розмінуванні територій.

Водночас значно більша сума - 300 мільйонів доларів - передбачена на підтримку зусиль правоохоронних органів з відновлення та підтримки правопорядку на звільнених територіях, включаючи міста, які зазнають постійних обстрілів з боку Росії.

206 мільйонів доларів буде направлено у вигляді гуманітарної допомоги для надання критично важливої підтримки українцям як усередині країни, так і тим, хто виїхав до сусідніх країн, включаючи їжу, воду і житло.

Крім того, повідомляється, що США передадуть 5,4 мільйона доларів у вигляді конфіскованих активів олігархів для підтримки реінтеграції та реабілітації ветеранів.

Ще 203 мільйони доларів американська влада направить на підтримку прозорості та підзвітності установ в Україні, підтримку ключових реформ, пов'язаних із боротьбою з корупцією, забезпеченням верховенства закону та правосуддя, а також на нарощування потенціалу з розслідування та судового переслідування за військові злочини, скоєні Росією.

Ці гроші також підуть на цифровізацію зусиль щодо відновлення країни шляхом покращення та закріплення прозорості закупівель в інфраструктурних проектах, управління сферою охорони здоров'я для підтримки відновлення життєво важливих послуг у рамках економічного відновлення України, а також зміцнення практики управління держфінансами відповідно до міжнародних стандартів.