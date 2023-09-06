Госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Киев: центр столицы перекрыт

Сегодня, 6 сентября, в столицу Украины с официальным визитом прибыл государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Об этом сообщает "Европейская правда".

Утром 6 сентября стало известно, что Блинкен уже находится в столице Украины.

О возможности его визита в среду СМИ неофициально узнали еще накануне, однако в Госдепе отказались комментировать эти слухи.

В настоящее время центр столицы частично перекрыт.

Напомним, Блинкен уже дважды приезжал в Украину за время полномасштабного вторжения Российской Федерации.

В апреле 2022 года он посетил Киев вместе с главой Пентагона Ллойдом Остиным. Тогда на встрече обсуждался вопрос о поставке необходимого Украине современного вооружения и новой военной помощи со стороны США.

Второй раз Блинкен прибыл с неанонсированным визитом в столицу Украины 8 сентября 2022 года. Тогда он объявил о выделении более $2 млрд военной помощи Европе (Украине и еще 18 соседним странам).