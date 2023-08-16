Блинкен призвал Конгресс немедленно принять дополнительное финансирование для Украины

Конгрессу США следует немедленно принять запрос администрации президента Джо Байдена на дополнительное финансирование, включающее средства для поддержки Украины. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время брифинга.

Как напомнил чиновник, на прошлой неделе Байден попросил у Конгресса 24,1 млрд долларов для поддержки безопасности Украины, ее экономических и гуманитарных потребностей, а также для помощи другим странам, испытывающим последствия российской агрессии.

"Я призываю Конгресс принять этот закон о дополнительном финансировании немедленно", – сказал госсекретарь.

Он отметил, что США и десятки других стран будут продолжать поддерживать Украину, пока она не обеспечит справедливый и крепкий мир.

Госдеп работает с украинскими партнерами над долгосрочными обязательствами касательно безопасности, чтобы помочь Украине сдерживать агрессию со стороны РФ и, в случае необходимости, защищаться в будущем.

"Украина должна четко понимать постоянный характер нашей поддержки и поддержки многих других стран, которые предоставят подобные обязательства. Президент Путин должен четко осознавать тщетность продолжения своей агрессии", – добавил Блинкен.

Помощь от США: о чем просит Байден

10 августа президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с просьбой выделить около 40 млрд долларов экстренного финансирования. В случае одобрения эти средства будут включать:

24 млрд долларов для Украины и других международных потребностей, связанных с российской агрессией;

4 млрд долларов на обеспечение безопасности границ;

12 млрд долларов на помощь при стихийных бедствиях.

В частности, речь идет о 13,1 млрд долларов на военную помощь Украине и пополнение запасов оружия Пентагона. Еще 8,5 млрд долларов предусмотрено для экономической, гуманитарной и другой поддержки Украины и других пострадавших от войны стран.