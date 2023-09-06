Блинкен назвал число украинских сотрудников посольства США, погибших на войне с РФ

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявляет, что в Вооруженных силах Украины ныне служат 20 человек из числа местных сотрудников американского посольства в Киеве, при этом уже двое охранников посольства погибли в ходе полномасштабной войны с Россией.

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Об этом руководитель американского ведомства сказал на встрече с персоналом дипломатического учреждения в ходе визита в Украину 6 сентября, стенограмма которой приводится на сайте Госдепа.

"Двое мужчин, которые годами охраняли это посольство – Сергей Тимошенко и Владимир Капелька – были убиты, защищая свою страну от российского вторжения. Я знаю, что каждый из вас и все мы чтим их память, чтим их жертву, думаем об их родных и близких", - указал Блинкен.

Дипломат также отметил, что из числа украинских сотрудников посольства 12 работают в нем в течение уже 30 лет, с момента его открытия вскоре после провозглашения независимости Украины.

"Само по себе это говорит о многом: у нас есть 12 местных сотрудников, которые работают с нами уже три десятилетия. Мы знаем, как сказала [посол] Бриджит [Бринк], что никто в этой миссии не переносит тяготы этого момента более тяжело, чем наша местная команда. Я знаю, что многие из вас потеряли друзей, близких. Другие видели, как их сообщества были разрушены", - сказал он.

Блинкен выразил особые слова благодарности местной команде, члены которой "решили служить вместе с нами как партнеры, как коллеги, как друзья", подчеркнув, что в каждом американском посольстве по всему миру именно местные сотрудники являются основой его работы.

Напомним также, что недавно под Бахмутом в Донецкой области погиб депутат Киевского городского совета от “Европейской солидарности” Сергей Ильницкий, а в апреле на фронте погиб бывший депутат Рады Олег Барна.