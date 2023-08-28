Число погибших из-за вторжения РФ мирных граждан в Украине превысило 9,5 тысячи - ООН

Управление верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало с 24 февраля 2022 года по 27 августа 2023 года 9511 погибших и 17 206 раненых вследствие войны в Украине.

Как говорится в последнем отчете организации, 7396 погибших и 14 207 раненых зафиксировано на территории, которая контролировалась украинскими властями на момент, когда случаи гибели или ранения имели место (в том числе 4220 погибших и 6183 раненых в Донецкой и Луганской областях).

Кроме того, по меньшей мере 2115 случаев гибели и 2999 случаев ранения мирных жителей произошли на территории, оккупированной Россией на момент соответствующего события (в том числе в Донецкой и Луганской областях - 780 погибших и 2714 раненых).

При этом статистика не учитывает, очевидно, куда более массовую гибель мирного населения в таких городах как Мариуполь (Донецкая область), Лисичанск, Попасная и Северодонецк (Луганская область).

Среди всех подсчитанных погибших 4405 - мужчины, 2638 - женщины, 1919 - взрослые неустановленного пола, 287 - мальчики, 233 - девочки, 29 - дети неустановленного пола. В свою очередь среди раненых мужчин - 5089, женщин - 3508, взрослых, чей пол не установлен, - 7443, мальчиков - 509, девочек - 371, а детей неизвестного пола - 286.

В то же время за прошедший период августа погибло 108 гражданских лиц, что значительно меньше, чем за любой из предыдущих полных месяцев войны. Среди них 65 мужчин, 34 женщины, 3 девочки, 2 мальчика, а также 4 взрослых, пол которых пока не установлен. Среди же 477 раненых - 196 мужчин, 148 женщин, 9 мальчиков, 7 девочек, а также 3 ребенка и 114 взрослых, пол которых пока не установлен.

В частности, в 109 населенных пунктах на подконтрольной Украине территории погибло 87 мирных граждан, а 416 были ранены, а в 9 населенных пунктах на оккупированной РФ территории - 21 погиб и 61 был ранен.

Почти все погибшие (86 и 18 соответственно) и раненые (408 и 57 соответственно) стали жертвами оружия взрывного действия с большой зоной поражения. Остальные 4 человека погибли и 12 были ранены в результате подрыва на минах и прочих взрывоопасных устройствах.

Напомним при этом, что число погибших детей, согласно данным украинских властей, традиционно несколько меньше. Так, по состоянию на 27 августа была зафиксирована гибель в результате вооруженной агрессии РФ лишь 503 детей и ранение 1116. Наибольшее число погибших и раненых детей отмечено в Донецкой области - 485, в Харьковской - 299, в Киевской - 129, в Херсонской - 122, в Запорожской - 99, в Николаевской - 97, в Днепропетровской - 95, в Черниговской - 71, в Луганской - 67.