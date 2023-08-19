Войска РФ ударили ракетой по центру Чернигова: 7 человек погибли, больше ста пострадали (ФОТО/ВИДЕО)

Российские оккупанты в субботу, 19 августа, обстреляли центр Чернигова. Враг применил, вероятно, баллистическую ракету. Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Как информирует "Суспільне", в результате атаки есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Исполняющий обязанности городского головы Чернигова Александр Ломако подтвердил информацию о погибших и раненых после российской атаки.

Обновлено в 12:33. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в центр Чернигова попала российская ракета.

"Площадь, политехника, театр", – добавил он.

Обновлено в 13:11. Ломако заявил, что есть информация о пяти погибших. Еще 37 человек травмированы, 11 раненых доставлены в городские больницы, двое из них – в тяжелом состоянии.

Оккупанты атаковали район Красной площади и близлежащих улиц.

Обновлено в 13:17. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отмечает, что пострадали 42 человека.

По данным МВД, в результате российского ракетного удара произошло разрушение крыши драмтеатра, возник пожар. Также повреждено остекление окон пожарно-спасательной части. Ликвидировано возгорание магазина.

Обновлено в 13:35. И.о. мэра Чернигова уточнил, что погибли шесть человек, в том числе один ребенок.

Обновлено в 14:29. Глава МВД Клименко сообщил, что в Чернигове обнаружили тело еще одной жертвы. Таким образом, количество погибших возросло до 7 человек.

За медицинской помощью обратились 90 раненых, в том числе 10 полицейских и 12 детей. Госпитализированы 25 человек. 12-летнюю девочку срочно доставляют реанимобилем в Киев, ребенок находится в тяжелом состоянии.

Обновлено в 15:29. Ломако проинформировал о 117 пострадавших.

Отметим, что Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной опасности в Черниговской, Полтавской и Сумской областях в 11:21. А в 11:49 указывали, что в Черниговской области существует угроза применения врагом ударных беспилотников.

"Суспільне Чернігів" сообщало о взрыве в областном центре в 11:31.