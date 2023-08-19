Ночная тревога. Оккупанты выпустили по Украине 17 "Шахедов"

Российские оккупанты в ночь на 19 августа атаковали Украину 17-ю ударными беспилотниками Shahed-136/131. Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что враг запускал дроны из района Курска.

В северных, центральных и западных областях Украины работала противовоздушная оборона. Силы и средства Воздушных сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожили 15 вражеских беспилотников.

За прошедшие сутки, 18 августа, противовоздушной обороне удалось уничтожить шесть российских беспилотников оперативно-тактического уровня разных типов и один ударный дрон типа "Ланцет".

Обстрелы сегодня: 19 августа 2023

О взрывах 19 августа в 03:41 сообщали в Хмельницкой ОВА.

Утром первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин проинформировал, что во время воздушной тревоги в нескольких селах Хмельницкого района взрывной волной было повреждено 30 домов, выбиты окна и двери в 32 домовладениях.

Две женщины ранены обломками стекла, еще шесть человек обратились в больницу в шоковом состоянии.

В свою очередь глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил, что в регионе враг атаковал дронами-камикадзе один из объектов инфраструктуры.

Из-за падения обломков сбитого беспилотника возник пожар, который был локализован специалистами ГСЧС. Обошлось без жертв и пострадавших.

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