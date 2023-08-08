В Покровске завершили поисково-спасательные работы: 7 человек погибли, еще более 80 пострадали (ВИДЕО)

В Покровске завершили аварийно-спасательные работы в пятиэтажном жилом доме, поврежденном в результате ракетных ударов россиян 7 августа.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

"По предварительной информации, погибли 7 человек, в том числе 1 сотрудник ГСЧС, еще 82 человека пострадали", - говорится в сообщении.

Сотрудники ГСЧС спасли 8 человек.

С места происшествия вывезено 122 тонны строительного мусора.

Ракетные удары по Покровску: что известно

Оккупационные войска РФ 7 августа нанесли два ракетных удара "Искандерами" по Покровску Донецкой области.

Рашисты нанесли удары по центру города с интервалом в несколько десятков минут. Разрушили и повредили многоэтажки, частные дома, административные дома, заведения питания, гостиницу.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).