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В Покровске завершили поисково-спасательные работы: 7 человек погибли, еще более 80 пострадали (ВИДЕО)
В Покровске завершили аварийно-спасательные работы в пятиэтажном жилом доме, поврежденном в результате ракетных ударов россиян 7 августа.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
"По предварительной информации, погибли 7 человек, в том числе 1 сотрудник ГСЧС, еще 82 человека пострадали", - говорится в сообщении.
Сотрудники ГСЧС спасли 8 человек.Подписывайтесь на наш Telegram канал
С места происшествия вывезено 122 тонны строительного мусора.
Ракетные удары по Покровску: что известно
Оккупационные войска РФ 7 августа нанесли два ракетных удара "Искандерами" по Покровску Донецкой области.
Рашисты нанесли удары по центру города с интервалом в несколько десятков минут. Разрушили и повредили многоэтажки, частные дома, административные дома, заведения питания, гостиницу.
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).