Россияне ударили ракетами по Покровску: пять человек погибли (ВИДЕО/ФОТО)

Оккупационные войска РФ 7 августа нанесли два ракетных удара по Покровску Донецкой области. Враг попал в жилые дома.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Два ракетных удара. Попадание по обычному жилому дому. К сожалению, есть жертвы", - отметил он.

На месте ударов работают спасатели и все необходимые службы. Продолжается спасательная операция.

"Должны остановить российский террор. Каждый, кто сражается за свободу Украины, спасает жизнь людей. Каждый в мире, кто помогает Украине, вместе с нами победит террористов. Россия будет отвечать за все, что натворила в этой страшной войне", - подчеркнул Зеленский.

Позже министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что в результате ракетных ударов в Покровске пять человек погибли и еще 18 получили ранения.

"По состоянию на 21:20 в результате первого прилета погибли 4 и пострадали трое гражданских", - рассказал он.

По его словам, во время повторного обстрела погиб заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Донецкой области. Еще 4 спасателя, 8 полицейских и трое гражданских травмированы.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Обновлено по состоянию на 21:50

В МВД сообщили, что число травмированных в Покровске возросло до 31. Среди них - 19 сотрудников полиции, 5 спасателей ГСЧС и 1 ребенок.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко добавил, что рашисты нанесли два удара по центру города с интервалом в несколько десятков минут.

"Повредили 9-ти и пятиэтажки, жилые дома в частном секторе, гостиницу, заведения питания, магазины, административные здания", - рассказал он.

Глава ОВА также предупредил, что угроза повторных атак сохраняется.

По предварительной информации Офиса генпрокурора, армия РФ била по Покровску ракетами "Искандер".

В результате обстрела разрушены несколько квартир и перекрытие между верхними этажами дома, в одной из квартир вспыхнул пожар.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, в Донецкой области в результате российских обстрелов в течение 5 августа погибли два гражданских человека, еще двое получили ранения.