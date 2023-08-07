Россияне обстреляли Никополь, погиб мужчина

В течение дня 7 августа российские оккупанты продолжали терроризировать Никополь. Враг бил о городе по городу из тяжелой артиллерии. В результате обстрелов один человек погиб.

Об этом сообщает Днепропетровский ОВА.

Согласно сообщению, смертельные ранения получил 36-летний мужчина, а 68-летний мужчина пострадал. Врачи оказали ему необходимую помощь.

В результате обстрела были повреждены частные дома, хозяйственные постройки и авто. Вражеские снаряды также повредили газопровод и линии электропередач.

Напомним, ночью 7 августа армия РФ ударила по Покровской общине Синельниковского района ракетой, возник пожар. Кроме того, утром российская армия обстреляла Мировскую общину Никопольщины. Туда прилетели снаряды из тяжелой артиллерии. Информация о последствиях обстрелов уточняется.

Кроме этого, ночью 4 августа враг пять раз обстрелял Никопольщину. оккупанты били из тяжелой артиллерии и РСЗО. Под обстрелы попал сам Никополь, а также Красногригорьевская и Мировская общины.