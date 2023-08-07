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Россияне обстреляли Никополь, погиб мужчина
В течение дня 7 августа российские оккупанты продолжали терроризировать Никополь. Враг бил о городе по городу из тяжелой артиллерии. В результате обстрелов один человек погиб.
Об этом сообщает Днепропетровский ОВА.
Согласно сообщению, смертельные ранения получил 36-летний мужчина, а 68-летний мужчина пострадал. Врачи оказали ему необходимую помощь.
В результате обстрела были повреждены частные дома, хозяйственные постройки и авто. Вражеские снаряды также повредили газопровод и линии электропередач.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, ночью 7 августа армия РФ ударила по Покровской общине Синельниковского района ракетой, возник пожар. Кроме того, утром российская армия обстреляла Мировскую общину Никопольщины. Туда прилетели снаряды из тяжелой артиллерии. Информация о последствиях обстрелов уточняется.
Кроме этого, ночью 4 августа враг пять раз обстрелял Никопольщину. оккупанты били из тяжелой артиллерии и РСЗО. Под обстрелы попал сам Никополь, а также Красногригорьевская и Мировская общины.