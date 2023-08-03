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Армия РФ обстреляла Днепропетровскую область: повреждены дома и образовательные учреждения (ФОТО)

Последствия вражеских обстрелов. Фото: пресс-служба Днепропетровской ОВА
Последствия вражеских обстрелов. Фото: пресс-служба Днепропетровской ОВА

Российская армия дважды за ночь наносила удары по Днепропетровской области. В регионе под вражеский огонь попали Никопольский и Синельниковский районы.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Сразу два района Днепропетровщины терроризировал ночью враг. Никопольский и Синельниковский", - отметил Лысак.

Он добавил, что враг дважды целил по Красногригорьевской общине, применяя тяжелую артиллерию и выпустив более полутора десятков снарядов.

"Повреждены 4 частных дома. Зацепило и сети одного из транспортных предприятий и линии электропередач. А еще – одну из школ. В ней посыпались окна и изуродованы стены", - сообщил Лысак.

По образовательному заведению агрессор ударил и в Покровской общине Синельниковщины. Он частично разрушен.

Фото 2 — Армия РФ обстреляла Днепропетровскую область: повреждены дома и образовательные учреждения (ФОТО)
Фото 3 — Армия РФ обстреляла Днепропетровскую область: повреждены дома и образовательные учреждения (ФОТО)
Фото 4 — Армия РФ обстреляла Днепропетровскую область: повреждены дома и образовательные учреждения (ФОТО)
Фото 5 — Армия РФ обстреляла Днепропетровскую область: повреждены дома и образовательные учреждения (ФОТО)
Фото 6 — Армия РФ обстреляла Днепропетровскую область: повреждены дома и образовательные учреждения (ФОТО)

По словам главы области, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Автор:
Светлана Манько