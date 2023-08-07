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Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровщине: произошел пожар (ФОТО)
Российские оккупационные войска продолжают террор мирного населения Днепропетровской области. Ночью 7 августа армия РФ ударила по Покровской общине Синельниковского района ракетой.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Этой ночью враг ударил по области ракетой. Взрыв раздался в Синельниковском районе", - отметил Лысак.
По его словам, возник пожар, который спасатели уже потушили. Остальные последствия атаки выясняются.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Как сообщил глава области, обошлось без погибших и пострадавших.
Кроме того, утром российская армия обстреляла Мировскую общину Никопольщины. Туда прилетели снаряды из тяжелой артиллерии. Информация о последствиях обстрела уточняется.
Напомним, ночью 4 августа враг пять раз обстрелял Никопольщину. Под обстрелы попал сам Никополь, а также Красногригорьевская и Мировская общины.