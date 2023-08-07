Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровщине: произошел пожар (ФОТО)

Российские оккупационные войска продолжают террор мирного населения Днепропетровской области. Ночью 7 августа армия РФ ударила по Покровской общине Синельниковского района ракетой.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Этой ночью враг ударил по области ракетой. Взрыв раздался в Синельниковском районе", - отметил Лысак.

По его словам, возник пожар, который спасатели уже потушили. Остальные последствия атаки выясняются.

Как сообщил глава области, обошлось без погибших и пострадавших.

Кроме того, утром российская армия обстреляла Мировскую общину Никопольщины. Туда прилетели снаряды из тяжелой артиллерии. Информация о последствиях обстрела уточняется.

Напомним, ночью 4 августа враг пять раз обстрелял Никопольщину. Под обстрелы попал сам Никополь, а также Красногригорьевская и Мировская общины.