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Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровщине: произошел пожар (ФОТО)

Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровщине: произошел пожар (ФОТО)
Из-за ракетного удара возник пожар. Фото: Днепропетровской ОВА

Российские оккупационные войска продолжают террор мирного населения Днепропетровской области. Ночью 7 августа армия РФ ударила по Покровской общине Синельниковского района ракетой.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Этой ночью враг ударил по области ракетой. Взрыв раздался в Синельниковском районе", - отметил Лысак.

По его словам, возник пожар, который спасатели уже потушили. Остальные последствия атаки выясняются.

Фото 2 — Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровщине: произошел пожар (ФОТО)
Фото 3 — Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровщине: произошел пожар (ФОТО)

Как сообщил глава области, обошлось без погибших и пострадавших.

Кроме того, утром российская армия обстреляла Мировскую общину Никопольщины. Туда прилетели снаряды из тяжелой артиллерии. Информация о последствиях обстрела уточняется.

Напомним, ночью 4 августа враг пять раз обстрелял Никопольщину. Под обстрелы попал сам Никополь, а также Красногригорьевская и Мировская общины.

Автор:
Светлана Манько